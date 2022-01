Uomini e Donne | le anticipazioni di oggi di mercoledì 19 gennaio

Advertising

robersperanza : Sono oltre 4 milioni e mezzo le dosi di vaccino somministrate in questa ultima settimana. È il numero più alto in… - Linkiesta : Le postmoderniste odiano le donne di destra (ma amano gli uomini con la gonna) Alle femministe di sinistra non res… - DSantanche : Altra notte di follia a #Milano con un agente della polizia locale aggredito da diversi ragazzi. #Fdi chiede più si… - AAnnibale : Uno dei pilatri delle religioni è o, perlomeno, dovrebbe essere, quello di spingere uomini e donne a cercare assiem… - animainquieta89 : RT @Vemendamento: Peggio degli uomini che le corteggiano tutte, ci sono le donne che se lo ammoccano... -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

..."divaricatore di gambe" e che veniva considerata un "male necessario" perché costringeva lea ... "Sarà sempre marchio di uno stile di vita focalizzato sugli interessi degli- concluse ...No Women No Panel - SenzaNon Se Ne Parla ', questo il titolo del protocollo firmato dalla Presidente Rai Marinella Soldi che si impegna per assicurare una pari presenza dinei dibattiti e nei talk show del servizio pubblico. Mai più soloa parlare, mai più una realtà rappresentata a metà. Questo l'obiettivo del Memorandum d'Intesa siglato ieri ...Sono 12.564 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 19 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano inoltre altri 33 morti. 4.575 i casi confermati con tampo ...In Toscana sono 614.404 i casi di positività al Coronavirus, 12.564 in più rispetto a ieri (4.575 confermati con tampone molecolare e 7.989 da test rapido antigenico). I nuovi casi ...