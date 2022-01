The Voice Senior: svelato il nome dell’ospite d’onore. È Riccardo Cocciante (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tutto pronto per il finale di The Voice Senior. L’appuntamento è venerdì sera, 21 gennaio 2022 con il super ospite Riccardo Cocciante. Cocciante parteciperà all’ultimo appuntamento di questa seconda edizione: rullo di tamburi dunque, e tanta attesa per dei momenti davvero emozionanti nel corso della serata. Il talent show è stato un successone anche quest’anno. Il programma È la versione “agèe” di The Voice, prima in onda su Rai2, che ha catapultato sul grande pubblico personaggi come Noemi o Giusy Ferreri. Solo che questo format è dedicato a persone di età matura che hanno voglia di cantare col cuore e con l’anima. Quindi, era prevedibile il grande successo di questo programma su Rai1. In diretta dagli studi Rai di Milano, ora è il momento della finale per lo show condotto da ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tutto pronto per il finale di The. L’appuntamento è venerdì sera, 21 gennaio 2022 con il super ospiteparteciperà all’ultimo appuntamento di questa seconda edizione: rullo di tamburi dunque, e tanta attesa per dei momenti davvero emozionanti nel corso della serata. Il talent show è stato un successone anche quest’anno. Il programma È la versione “agèe” di The, prima in onda su Rai2, che ha catapultato sul grande pubblico personaggi come Noemi o Giusy Ferreri. Solo che questo format è dedicato a persone di età matura che hanno voglia di cantare col cuore e con l’anima. Quindi, era prevedibile il grande successo di questo programma su Rai1. In diretta dagli studi Rai di Milano, ora è il momento della finale per lo show condotto da ...

