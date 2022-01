The Artful Escape: uscita confermata su PS4, PS5 e Switch (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Le supposizioni di ieri trovano oggi conferma, dato che The Artful Escape è confermato in uscita a breve anche su PS4, PS5 e Nintendo Switch Solo ieri vi avevamo anticipato il possibile arrivo su console Sony del titolo sviluppato da Beethoven & Dinosaur, autori di uno degli indie più interessanti del 2021, sino ad oggi rilasciato, oltre che su PC, unicamente su console Xbox. Come previsto nella news citata, però, è stata da poco confermata in via ufficiale l’uscita di The Artful Escape anche su PS4, PS5 e Nintendo Switch: i possessori di queste macchine non dovranno attendere molto prima di mettere le mani su questo peculiare platform musicale, dato che il lancio è oramai una questione di pochissimi giorni ancora. The ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Le supposizioni di ieri trovano oggi conferma, dato che Theè confermato ina breve anche su PS4, PS5 e NintendoSolo ieri vi avevamo anticipato il possibile arrivo su console Sony del titolo sviluppato da Beethoven & Dinosaur, autori di uno degli indie più interessanti del 2021, sino ad oggi rilasciato, oltre che su PC, unicamente su console Xbox. Come previsto nella news citata, però, è stata da pocoin via ufficiale l’di Theanche su PS4, PS5 e Nintendo: i possessori di queste macchine non dovranno attendere molto prima di mettere le mani su questo peculiare platform musicale, dato che il lancio è oramai una questione di pochissimi giorni ancora. The ...

