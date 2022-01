Tajani sul Quirinale: “Tocca a Berlusconi sciogliere la riserva” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) STRASBURGO – Tajani sul Quirinale è stato molto chiaro: “Tocca a Berlusconi sciogliere la riserva”. Infatti il coordinatore nazionale di Forza Italia è intervenuto a margine della Plenaria del Parlamento europeo. Queste le sue parole: “Come sapete il centrodestra all’unanimità ha chiesto a Berlusconi di candidarsi e Tocca a lui sciogliere la riserva e decidere L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Quirinale, Conte: “Berlusconi? Il M5S guarda ad altre candidature” Sulla corsa al Quirinale Salvini aspetta Berlusconi Draghi al Quirinale? Ecco ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) STRASBURGO –sulè stato molto chiaro: “la”. Infatti il coordinatore nazionale di Forza Italia è intervenuto a margine della Plenaria del Parlamento europeo. Queste le sue parole: “Come sapete il centrodestra all’unanimità ha chiesto adi candidarsi ea luilae decidere L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, Conte: “? Il M5S guarda ad altre candidature” Sulla corsa alSalvini aspettaDraghi al? Ecco ...

Advertising

extraterra62 : RT @CarlaGommy: #Sgarbi 'non ci sono i numeri, Silvio è triste'. #Tajani 'Sgarbi non è il portavoce di #Berlusconi. Cdx unito sul suo nome… - ivanobuccellato : RT @CarlaGommy: #Sgarbi 'non ci sono i numeri, Silvio è triste'. #Tajani 'Sgarbi non è il portavoce di #Berlusconi. Cdx unito sul suo nome… - mrbassetti : RT @CarlaGommy: #Sgarbi 'non ci sono i numeri, Silvio è triste'. #Tajani 'Sgarbi non è il portavoce di #Berlusconi. Cdx unito sul suo nome… - AlbatrosMumma : RT @CarlaGommy: #Sgarbi 'non ci sono i numeri, Silvio è triste'. #Tajani 'Sgarbi non è il portavoce di #Berlusconi. Cdx unito sul suo nome… - Giu_ggiola : RT @CarlaGommy: #Sgarbi 'non ci sono i numeri, Silvio è triste'. #Tajani 'Sgarbi non è il portavoce di #Berlusconi. Cdx unito sul suo nome… -