Sui tassi Wall Street trema, l’Europa traccheggia. Ma occhio alla Germania (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il rialzo dei tassi negli Stati Uniti è nell’aria e i mercati lo sanno fin troppo bene. Altrimenti come si spiegherebbe l’ultimo tonfo della Borsa americana, accompagnato da un rialzo dei rendimenti dei treasuries (i titoli di Stato a stelle e strisce) ai massimi da gennaio 2020, a pandemia non ancora iniziata? Il tasso del T-Bond decennale è arrivato a sfiorare l’1,84%, segno che qualcosa sta cambiando. Ma soprattutto che il mercato arriva quasi sempre un po’ prima della politica, quella dalle parti della Federal Reserve. La banca centrale guidata da Jerome Powell, ha più volte annunciato un triplo ritocco dei tassi nell’arco del 2022, alzando il costo del denaro in tre scaglioni, a partire da marzo. Tutto già previsto dalla piazza finanziaria più importante del mondo. Gli investitori prevedono infatti che un mercato del lavoro tonico ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il rialzo deinegli Stati Uniti è nell’aria e i mercati lo sanno fin troppo bene. Altrimenti come si spiegherebbe l’ultimo tonfo della Borsa americana, accompagnato da un rialzo dei rendimenti dei treasuries (i titoli di Stato a stelle e strisce) ai massimi da gennaio 2020, a pandemia non ancora iniziata? Il tasso del T-Bond decennale è arrivato a sfiorare l’1,84%, segno che qualcosa sta cambiando. Ma soprattutto che il mercato arriva quasi sempre un po’ prima della politica, quella dalle parti della Federal Reserve. La banca centrale guidata da Jerome Powell, ha più volte annunciato un triplo ritocco deinell’arco del 2022, alzando il costo del denaro in tre scaglioni, a partire da marzo. Tutto già previsto dpiazza finanziaria più importante del mondo. Gli investitori prevedono infatti che un mercato del lavoro tonico ...

Advertising

RicoBello : @mamo75r @10also10v2 @IFashioned @radiosilvana Ma non dovevano essere MOLTI meno visto i milioni di vaccini fatti n… - ACmcoppola : RT @lauranaka: 4/+++I tassi sui #Treasuries Usa continuano a correre, 10y all'1,90% per la prima volta da fine dicembre 2019, periodo pre-#… - marcellolippa : RT @AdviseOnly: Continua il selloff dei Treasuries i cui rendimenti sembrano pronti a colpire il 2% per la prima volta dal 2019: aumentano… - infoiteconomia : Inflazione, tassi bond e Nasdaq: 5 fattori da seguire sui mercati Da - GabrielDebach : Citazione sui rialzi dei tassi #USA e sui livelli di guardia dell'#SPX500 -