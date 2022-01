Stipendio supplenti Covid, a gennaio importo più basso anche di 250 euro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Stipendio supplenti docenti e ATA Covid: dopo i ritardi nei pagamenti, la situazione si sblocca ma il personale rimane con l'amaro in bocca. L'importo visibile su NoiPA è più basso rispetto al totale dei mesi precedenti, a volte anche con cifre significative di 250 euro in meno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 gennaio 2022)docenti e ATA: dopo i ritardi nei pagamenti, la situazione si sblocca ma il personale rimane con l'amaro in bocca. L'visibile su NoiPA è piùrispetto al totale dei mesi precedenti, a voltecon cifre significative di 250in meno. L'articolo .

