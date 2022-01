Sicurezza a Napoli | Lamorgese | “Nel 2022 ci saranno 263 nuovi agenti”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Nelnella città Metropolitana arriveranno ulteriori 263 unità di polizia trae assistenti, numeri che consentiranno di far fronte alle problematiche del territorio”. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Lucianaal termine del comitato provinciale per l’ordine pubblico e lasvoltosi in Prefettura a. “Di questi – ha spiegato successivamente il ministro – 182assuntidestinati alla Questura del capoluogo, sia a titolo aggiuntivo che nell’ambito del programmato turnover”. “Il dato sulla criminalità nel territorio napoletano vede indici in crescita rispetto al resto del Paese: +10,9% nella città metropolitana e +15,3 % acittà. Nel ...

