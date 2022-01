Rugby, Sei Nazioni 2022: Francia, Inghilterra e Galles, ecco i convocati (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Iniziano a prendere forma le formazioni per il Guinness Sei Nazioni 2022 e nelle ultime ore sono state Francia, Inghilterra e Galles ad annunciare i convocati per i primi turni del torneo. Tante le conferme, ma anche tante novità nelle rose di tre delle favorite per la vittoria finale del torneo. Sono sette gli esordienti scelti da Fabien Galthié, il ct della Francia, che ha convocato il pilone Daniel Bibi Biziwu, le seconde linee Florian Verhaeghe e Florent Vanverberghe e il flanker Yoan Tanga, mentre il mediano d’apertura Leo Berdeu e i trequarti Jules Favre e Tani Vili. L’Inghilterra, invece, punta sul giovane mediano d’apertura Orlando Bailey, l’esterno Tommy Freeman, l’ala Ollie Hassell-Collins, il centro Luke Northmore e gli uomini di mischia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Iniziano a prendere forma le formazioni per il Guinness Seie nelle ultime ore sono statead annunciare iper i primi turni del torneo. Tante le conferme, ma anche tante novità nelle rose di tre delle favorite per la vittoria finale del torneo. Sono sette gli esordienti scelti da Fabien Galthié, il ct della, che ha convocato il pilone Daniel Bibi Biziwu, le seconde linee Florian Verhaeghe e Florent Vanverberghe e il flanker Yoan Tanga, mentre il mediano d’apertura Leo Berdeu e i trequarti Jules Favre e Tani Vili. L’, invece, punta sul giovane mediano d’apertura Orlando Bailey, l’esterno Tommy Freeman, l’ala Ollie Hassell-Collins, il centro Luke Northmore e gli uomini di mischia ...

