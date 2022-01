Regioni e governo | cambierà sistema colori Domani Green Pass per parrucchieri e centri estetici

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Per contenere i contagi ilprepara nuove misure e valuta con i governatoriuna nuova modalità di conteggio dei ricoveri da Covid che escluda gli asintomatici

Per contenere i contagi ilprepara nuove misure e valuta con i governatoriuna nuova modalità di conteggio dei ricoveri da Covid che escluda gli asintomaticiNelle prossime ore si capirà se ilimpugnerà i due provvedimenti, come ha già fatto con ... Un confronto tra tutti i governatori ci sarà nelle prossime ore: la Conferenza dellesi ...Scatta intanto domani l'obbligo di green pass per parrucchieri, barbieri ed estetiste, mentre il Governo sta limando il decreto che ... insieme a rappresentanti delle Regioni. Nei prossimi giorni ci ...Sarà aggiornato alla prossima settimana il tavolo i confronto tra Governo e Regioni sulle misure di contenimento dei contagi da Covid-19 ...