**Quirinale: da leader c.sinistra segnale unitario su dialogo, 'ma niente prelazioni e bluff'** (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen (Adnkronos) - Un compattezza a prova di tweet. Anzi, a prova di hashtag. I leader del centrosinistra, Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza, si sono incontrati stamattina e hanno rinserrato le fila in vista del voto di lunedì per il Quirinale. Per sottolinearlo hanno pubblicato un tweet identico con due parole chiave uguali, due hashtag: #tutti e #responsabilità. "Un segnale unitario importante", come ha spiegato uno dei partecipanti a ridosso dell'incontro. Più di un'ora di faccia a faccia, a casa del presidente del M5s a due passi dalla Camera, servito non tanto per discutere di un candidato al Quirinale: "Non c'è nessuna intesa sul nome perché ne parleremo con il centrodestra nei prossimi giorni", ha detto Letta lasciando casa Conte. "Fare un nome, oltre che bruciarlo, significherebbe fare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen (Adnkronos) - Un compattezza a prova di tweet. Anzi, a prova di hashtag. Idel centro, Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza, si sono incontrati stamattina e hanno rinserrato le fila in vista del voto di lunedì per il Quirinale. Per sottolinearlo hanno pubblicato un tweet identico con due parole chiave uguali, due hashtag: #tutti e #responsabilità. "Unimportante", come ha spiegato uno dei partecipanti a ridosso dell'incontro. Più di un'ora di faccia a faccia, a casa del presidente del M5s a due passi dalla Camera, servito non tanto per discutere di un candidato al Quirinale: "Non c'è nessuna intesa sul nome perché ne parleremo con il centrodestra nei prossimi giorni", ha detto Letta lasciando casa Conte. "Fare un nome, oltre che bruciarlo, significherebbe fare ...

