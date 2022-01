Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2022: i segni fortunati del giorno e le previsioni per domani (Di giovedì 20 gennaio 2022) Oroscopo 21 gennaio 2022 di Paolo Fox. Eccoci, è già venerdì e più di metà mese è passato. Ci saranno segni più fortunati di altri in amore e/o sul lavoro? Scopriamolo con con le previsioni riportate su ‘DiPiù’, di cui riportiamo di seguito un estratto, del noto astrologo Paolo Fox! Oroscopo Paolo Fox 21 gennaio 2022: Ariete, Toro e Gemelli Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore se c’è qualcuno che ti piace non tirare troppo la corda. Sul lavoro, momento ottimo per prendere delle scelte in vista del futuro! Oroscopo Paolo Fox Toro: Venerdì e sabato sono giornate importanti per l’amore e per gli incontri. Sul lavoro, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 gennaio 2022)21diFox. Eccoci, è già venerdì e più di metà mese è passato. Ci sarannopiùdi altri in amore e/o sul lavoro? Scopriamolo con con leriportate su ‘DiPiù’, di cui riportiamo di seguito un estratto, del noto astrologoFox!Fox 21: Ariete, Toro e GemelliFox Ariete: In amore se c’è qualcuno che ti piace non tirare troppo la corda. Sul lavoro, momento ottimo per prendere delle scelte in vista del futuro!Fox Toro: Venerdì e sabato sono giornate importanti per l’amore e per gli incontri. Sul lavoro, ...

