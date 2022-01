Oggi 19 gennaio, San Catello: accusato per aver protetto i profughi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) E’ uno dei Santi più venerati della Campania, nonché patrono della città di Castellammare di Stabia. Ma l’aver guidato la Diocesi di Stabia durante l’invasione dei Longobardi, gli è valsa una grave accusa. Il primo a divulgare un volume, dove si parla anche della vita di San Catello, è stato il padre Teatino Antonio Caracciolo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 19 gennaio 2022) E’ uno dei Santi più venerati della Campania, nonché patrono della città di Castellammare di Stabia. Ma l’guidato la Diocesi di Stabia durante l’invasione dei Longobardi, gli è valsa una grave accusa. Il primo a divulgare un volume, dove si parla anche della vita di San, è stato il padre Teatino Antonio Caracciolo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

