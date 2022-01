Napoli, guerra in Confindustria per i soldi del Pnrr. Espulso Francesco Tavassi, “pestava i piedi” alla moglie di Antonio D’Amato (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sotto il Vesuvio sta andando in scena una vera e propria faida Confindustriale. Con intere famiglie schierate dall’una o dall’altra parte. Sullo sfondo i soldi del Pnrr che presto inizieranno a piovere sulla città. L’ultimo episodio, di cui da conto oggi il quotidiano Il Mattino, riguarda l’allontanamento del vicepresidente dell’Unione industriale Francesco Tavassi, messo alla porta dal numero uno dell’associazione Maurizio Maffellotto. Tavassi, presidente del gruppo di spedizioni Temi, aveva impugnato la decisione davanti ai ai probiviri dell’associazione che però hanno avvallato la linea del presidente, confermando un’espulsione che rappresenta un assoluto inedito nella storia dell’unione industriali. Come si è arrivati a questo punto? Gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sotto il Vesuvio sta andando in scena una vera e propria faidale. Con intere famiglie schierate dall’una o dall’altra parte. Sullo sfondo idelche presto inizieranno a piovere sulla città. L’ultimo episodio, di cui da conto oggi il quotidiano Il Mattino, riguarda l’allontanamento del vicepresidente dell’Unione industriale, messoporta dal numero uno dell’associazione Maurizio Maffellotto., presidente del gruppo di spedizioni Temi, aveva impugnato la decisione davanti ai ai probiviri dell’associazione che però hanno avvto la linea del presidente, confermando un’espulsione che rappresenta un assoluto inedito nella storia dell’unione industriali. Come si è arrivati a questo punto? Gli ...

Advertising

_softPizza_ : Ragionamento giustissimo da parte del Napoli. Lo compra e poi? Si ritrova Rui e Tagliafico coppia di terzini? Ma a… - concentrazione : Napoli nord nel terrore, auto incendiate e ordigni: 'In atto guerra tra clan' - puntodilucescam : Napoli, il maestro De Simone: 'Mi negano i farmaci gratis'. Siamo in guerra con,mercenari senza dignità,bisogna chi… - Frances83206970 : @napolista @maxgallico Siete costantemente sulla giostra. Non fate in tempo a tessere lodi che vi tocca ritrattare.… - sudreporter : #Napoli, nella provincia nord la #gomorra dei clan tra ordigni e auto incendiate: l'appello del Comitato anticamorr… -