Morto Gaspard Ulliel: fatale un incidente sugli sci per il 37enne attore volto di Yves Saint Laurent e Chanel (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il mondo del cinema è in lutto per la morte di Gaspard Ulliel, 37enne attore francese protagonista di molti film e spot pubblicitari di successo. Secondo quanto riportato, a costare la vita al giovane interprete sarebbe stato un fatale incidente sugli sci. A salutarne la prematura dipartita, anche il premier francese. Gaspard Ulliel Morto per un incidente sugli sci: l’annuncio della famiglia Stando a quanto riportano i media francesi, la notizia è stata resa nota da un comunicato della famiglia: Gaspard Ulliel è Morto a 37 anni in tragiche circostanze, un incidente di sci avvenuto nel primo pomeriggio di ieri. ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il mondo del cinema è in lutto per la morte difrancese protagonista di molti film e spot pubblicitari di successo. Secondo quanto riportato, a costare la vita al giovane interprete sarebbe stato unsci. A salutarne la prematura dipartita, anche il premier francese.per unsci: l’annuncio della famiglia Stando a quanto riportano i media francesi, la notizia è stata resa nota da un comunicato della famiglia:a 37 anni in tragiche circostanze, undi sci avvenuto nel primo pomeriggio di ieri. ...

