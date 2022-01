Milan, spauracchio PSG: i francesi tentano il colpo Kessie (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il PSG studia il grande colpo a centrocampo: occhi su Pogba e Kessié del Milan, può arrivare uno dei due Il PSG, con dei rinforzi di prima fascia, vorrebbe convincere Kylian Mbappé a rifiutare il Real Madrid e a restare a Parigi. Secondo quanto riportato da Espn, il club parigino sta provando a prendere un grande mediano per la prossima stagione: contatti in corso per due parametri zero deluxe, Paul Pogba del Manchester United e Franck Kessié del Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il PSG studia il grandea centrocampo: occhi su Pogba e Kessié del, può arrivare uno dei due Il PSG, con dei rinforzi di prima fascia, vorrebbe convincere Kylian Mbappé a rifiutare il Real Madrid e a restare a Parigi. Secondo quanto riportato da Espn, il club parigino sta provando a prendere un grande mediano per la prossima stagione: contatti in corso per due parametri zero deluxe, Paul Pogba del Manchester United e Franck Kessié del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

