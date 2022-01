Matteo Berrettini: “Alcaraz è caldo e aggressivo, vivo per partite così. Un sogno? La Finale di Wimbledon contro mio fratello” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Matteo Berrettini ha sconfitto Stefan Kozlov al secondo turno degli Australian Open 2022. L’azzurro si è imposto in quattro set sul cemento outdoor di Melbourne e ha così guadagnato il biglietto per il terzo turno, dove se la dovrà vedere con il quotato spagnolo Carlos Alcaraz: sarà davvero un match da urlo per il numero 7 al mondo, che dovrà alzare l’asticella se vorrà avere la meglio sull’iberico e proseguire la propria avventura nel primo Slam della stagione. Il romano non è stato impeccabile oggi contro lo statunitense, lasciando per strada la seconda frazione contro un rivale sulla carta parecchio inferiore a livello tecnico e tattico. Alla lunga sono comunque emerse le doti del finalista di Wimbledon, che ha prevalso col punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-1. Il 25enne ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022)ha sconfitto Stefan Kozlov al secondo turno degli Australian Open 2022. L’azzurro si è imposto in quattro set sul cemento outdoor di Melbourne e haguadagnato il biglietto per il terzo turno, dove se la dovrà vedere con il quotato spagnolo Carlos: sarà davvero un match da urlo per il numero 7 al mondo, che dovrà alzare l’asticella se vorrà avere la meglio sull’iberico e proseguire la propria avventura nel primo Slam della stagione. Il romano non è stato impeccabile oggilo statunitense, lasciando per strada la seconda frazioneun rivale sulla carta parecchio inferiore a livello tecnico e tattico. Alla lunga sono comunque emerse le doti del finalista di, che ha prevalso col punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-1. Il 25enne ...

Advertising

Eurosport_IT : La situazione intestinale più famosa al mondo in questo momento ?? Grazie Matteo per tenerci aggiornati ????… - WeAreTennisITA : BERRETTINI SFIDERÀ ALCARAZ ?? Matteo supera per 6-1 4-6 6-4 6-1 la wildcard americana Kozlov, che è calato fisicamen… - FiorinoLuca : Carlos #Alcaraz sulla sfida con Matteo #Berrettini 'Lo conosco bene Matteo. Sarà una partita dura e bella. Dopo il… - PerlediMitirda : RT @Eurosport_IT: La situazione intestinale più famosa al mondo in questo momento ?? Grazie Matteo per tenerci aggiornati ???? #EurosportTE… - aurynjosh92 : RT @vitasportivait: ?? #Tennis | #AusOpen “Oggi tutto bene!”?? Così Matteo #Berrettini saluta il campo dopo la vittoria che gli concede l’… -