Marco Bellocchio | riceve il Premio d’Onore del Festival di Nyon 2022

Visions du Réel celebrerà il leggendario regista, sceneggiatore e produttore italiano Marco Bellocchio assegnandogli il Premio d'Onore del Festival. Marco Bellocchio: Ci sarà un Masterclass? L'omaggio comprenderà una Masterclass e una retrospettiva di opere selezionate di una delle opere più significative del cinema contemporaneo. Inoltre, verrà proiettato il suo nuovo documentario, ancora inedito in Svizzera. Quando verrà consegnato il Premio? Il Premio sarà assegnato durante la 53a edizione del Festival, che si svolgerà dal 7 al 17 aprile 2022. Ancora una volta, la Cinémathèque suisse e l'ECAL (Lausanne University of Art and Design) sono i preziosi partner di questo invito.

