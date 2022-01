Lo stato di emergenza prorogato fino a dicembre 2022 Pandemia | il mondo va verso l’uscita In Italia l' opposto

Advertising

Arturo35139493 : Disegno di legge N. 2448-quinquies Depositato tra gli atti del Senato c’è questo documento. È un disegno di legge… - GiulioMarini2 : @Piero42395724 Paese che ha bisogno di soldi; stato di emergenza e restrizioni non vanno di pari passo - Piero42395724 : @GiulioMarini2 - CarmeloFerrara : @triss65 Secondo me hanno più che altro calcolato l'ennesimo rinnovo dello stato d'emergenza. - focumeu_ : @elisaxpriv nel conte bis molti ministri maschi hanno fatto cavillate ma sono stati trattati meglio della azzolina… -

Ultime Notizie dalla rete : stato emergenza

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a dicembre 2021 e'pari a 18,... persanitaria, e' pari a 6.567,1 milioni di cui: 2.725,1 milioni di Cig ordinaria , 2.Cosa abbiamo fatto, del resto, appena c'è stata un'di massa, appena qualche milione di ... il campo di concentramento come realizzazione ultima - se non massima - delloin quanto tale...Sport - Ci sono 8 calciatori positivi sia nella Salernitana, avversaria domenica dei partenopei, e sarebbero 8 anche quelli del Venezia, che sabato deve affrontare i nerazzurri. Oggi i tamponi .... In ...La forza di volontariato comunale etrusca raccontata dal Responsabile Renato Bisegni In questi due anni di emergenza sociale e sanitaria dettata dalla pandemia di COVID-19, uno dei punti di riferiment ...