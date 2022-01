LIVE Berrettini-Kozlov 6-1 4-6 6-4 6-1, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro si complica la vita ma vince e vola al terzo turno contro Alcaraz! (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE QUARTO SET 6-1 GAME SET AND MATCH Berrettini! l’azzurro chiude con un ace. AD-40 MATCH POINT Berrettini! 40-40 Servizio e diritto dell’azzurro 30-40 PALLA BREAK DAL NULLA PER Kozlov! ALTRO vinceNTE IN RISPOSTA 30-30 vincente di diritto in risposta dello statunitense. 30-15 20° ace per l’italiano. 15-15 Gran diritto diagonale dell’americano in corsa. 15-0 Ace dell’azzurro. 5-1 BREAK Berrettini! Match in dirittura d’arrivo. 15-40 DUE PALLE BREAK Berrettini! L’americano ha anche i crampi. 15-30 Bravissimo l’azzurro ad aprirsi il campo con il diritto e chiudere con il back di rovescio. 15-15 FANTASTICO “STRETTINO” DI ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE QUARTO SET 6-1 GAME SET AND MATCHchiude con un ace. AD-40 MATCH POINT! 40-40 Servizio e diritto del30-40 PALLA BREAK DAL NULLA PER! ALTRONTE IN RISPOSTA 30-30nte di diritto in risposta dello statunitense. 30-15 20° ace per l’italiano. 15-15 Gran diritto diagonale dell’americano in corsa. 15-0 Ace del. 5-1 BREAK! Match in dirittura d’arrivo. 15-40 DUE PALLE BREAK! L’americano ha anche i crampi. 15-30 Bravissimoad aprirsi il campo con il diritto e chiudere con il back di rovescio. 15-15 FANTASTICO “STRETTINO” DI ...

