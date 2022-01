Le compagnie telefoniche statunitensi AT&T e Verizon hanno rinviato l’abilitazione delle nuove frequenze 5G vicino ad alcuni aeroporti

Advertising

ilpost : Le compagnie telefoniche statunitensi AT&T e Verizon hanno rinviato l’abilitazione delle nuove frequenze 5G vicino… - Signorino978 : @Giacomo16887166 Uscire indenni dai contratti delle compagnie telefoniche è più complicato che vincere la Parigi Dakar - GloriaGippy : @tatonissimo Ecco perché mi chiamano tutte ste compagnie telefoniche. Lo sanno anche loro e vogliono farmi modernizzare. ?????? - digitalia_bc : - Diana_Jungle : RT @BoriManuela: Il governo italiano è uguale alle compagnie telefoniche…dietro ad ogni “offerta” si nasconde sempre un’inculata! -

Ultime Notizie dalla rete : compagnie telefoniche

Il Post

Oggi , mercoledì 19 gennaio 2022, leamericane AT&T e Verizon accenderanno nuovi ripetitori per la rete dati 5G e questo, negli Stati Uniti, potrebbe diventare un grossissimo problema: secondo le maggiori...Leaeree Usa lanciano l'allarme sul 5G: mette a rischio migliaia di voli . Alla vigilia dell'abilitazione delle nuove frequenze da parte delleAT&T e Verizon, è montata la protesta. Il motivo? Il rischio di interferenze con le strumentazioni degli aeroplani, con notevoli ripercussioni sul trasporto di persone e di merci.Le compagnie aeree mettono in guardia dai possibili rischi per i radioaltimetri degli aerei del servizio 5G in via di dispiegamento ...L’appello: "Fermare la tecnologia a meno di 2 miglia dagli aeroporti". I colossi telefonici decidono il rinvio. In Europa nessun problema ...