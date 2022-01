L’AIA smentisce le scuse al Milan: c’è la notizia! (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’AIA smentisce le scuse al Milan in merito a quanto accaduto lunedì durante la sfida contro lo Spezia. In seguito al clamoroso errore dell’arbitro Serra, si vociferava che l’Associazione Italiana Arbitri avesse posto delle scuse al club rossonero. Questa notizia aveva destato non poco scalpore, rappresentando un evento quasi unico nella storia del calcio italiano. Milan, AIA, SerraNella giornata di oggi però, secondo quanto riportato da Tuttosport, L’AIA avrebbe smentito le scuse poste al Milan. Rimane comunque la delusione per la decisione sbagliata di Serra che verrà fermato per 2 giornate. Da sottolineare il gesto di umiltà dell’arbitro, che rendendosi conto dell’errore, attonito, chiede immediatamente scusa. Gesto ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 19 gennaio 2022)lealin merito a quanto accaduto lunedì durante la sfida contro lo Spezia. In seguito al clamoroso errore dell’arbitro Serra, si vociferava che l’Associazione Italiana Arbitri avesse posto delleal club rossonero. Questa notizia aveva destato non poco scalpore, rappresentando un evento quasi unico nella storia del calcio italiano., AIA, SerraNella giornata di oggi però, secondo quanto riportato da Tuttosport,avrebbe smentito leposte al. Rimane comunque la delusione per la decisione sbagliata di Serra che verrà fermato per 2 giornate. Da sottolineare il gesto di umiltà dell’arbitro, che rendendosi conto dell’errore, attonito, chiede immediatamente scusa. Gesto ...

