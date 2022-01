Green Pass, in arrivo il Dpcm per i negozi esenti: ecco dove si potrà e non si potrà entrare senza la certificazione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È in dirittura di arrivo il Dpcm che individuerà i negozi per i quali non sarà necessario il Green Pass . Sarebbero in corso le ultime limature al testo e la firma potrebbe arrivare giovedì. Verrà ... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È in dirittura diilche individuerà iper i quali non sarà necessario il. Sarebbero in corso le ultime limature al testo e la firma potrebbe arrivare giovedì. Verrà ...

Advertising

VittorioSgarbi : In Inghilterra Johnson annuncia la revoca del Green Pass in Gran Bretagna. Via anche lo “smart working” e le masche… - borghi_claudio : Intanto come da purtroppo facile previsione con oggi spariscono i quotidiani cartelli da talk show che ci facevano… - TgLa7 : #Covid: Johnson annuncia fine green pass e lavoro a distanza - ninda1952 : RT @RaiNews: La Consulta ha ritenuto che non vi sia alcuna manifesta violazione delle prerogative costituzionali dei parlamentari #greenpas… - Lalicethea2 : RT @ilpetulante: Ciò che mi sgomenta non è tanto il green pass (non è vero, mi sgomenta), quanto l'assoluta ignavia, l'assenza di solidarie… -