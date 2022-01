Gracia de Torres | “La mia pancia ad alcuni farà terrore E perderò dei lavori Ma questa è la verità della vita”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) È bellissima. E ha deciso di unirsi alle modelle, attrici, influencer che mostrano ogni giorno le proprie imperfezioni sui social per quella che si chiama “body positivity” ma che, oltre all’accettazione di sé, ha molto a che fare con il sensorealtà. Un senso perduto a forza di filtri e ritocchi (virtuali e reali). Lei si chiamade, fa la moed è la moglie di Daniele Sandri, giocatore di basket. Ha partorito due gemelli e ha postato la fotosuasu Instagram: “Laha diverse sfumature, diversi colori e diversi punti di vista. La miaè diventata una mappa del tesoro, o un’albero, forse per altri un. Confoto ...

Deha lanciato su un bellissimo messaggio, dando una lezione a tutte le donne, non necessariamente neo mamme. La modella, che ha partorito da poco due gemelli, sta raccontando su ...Poche settimane faDeè diventata mamma di due gemelli, un maschio e una femmina (Nathanael e Bloom) tanto desiderati e arrivati grazie alla fecondazione assistita. La gravidanza ha lasciato i suoi segni ...Gracia De Torres ha mostrato i segni che la gravidanza avrebbe lasciato sul suo corpo e ha scritto un messaggio di coraggio per i fan.Lo scorso mese di novembre la bellissima Gracia De Torres, ex naufraga de L'Isola dei Famosi annunciava al mondo la sua gioia più grande: le ...