Gf VIP | Delia Duran lascia Alex Belli in diretta | la reazione di lui VIDEO

Delia Duran lascia Alex Belli in diretta: la reazione di lui (VIDEO) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Delia Duran non ha retto il colpo e ha deciso di lasciare Alex Belli: ma cosa è successo nelle ultime ore dentro e fuori la casa del Gf VIP? Scopriamo cosa ha spinto la donna a lasciare il marito e la reazione dell'attore. Leggi anche: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme «Le FOTO non mentono»...

