GF Vip, Barù rivela il suo interesse per Soleil Sorge: “É quella che mi stuzzica di più” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Soleil Sorge colpisce ancora: dopo aver attirato nell’ordine le attenzioni di Amedeo Goria, Manuel Bortuzzo, Alessandro Basciano e ovviamente Alex Belli, che per lei ha anche messo in discussione il rapporto con la moglie Delia Duran, la bella influencer italo-americana è riuscita a conquistare un altro personaggio molto influente nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Stiamo parlando di Barù, che già in una puntata di qualche tempo fa aveva confessato ad Alfonso Signorini che “gli piacciono le stronze” e che dunque la sua preferita tra le donne della Casa era Soleil. Stavolta però il nipote di Costantino della Gherardesca è stato più esplicito e confidandosi con l’amico Giucas Casella ha rivelato: “Chi mi stuzzica di più? Secondo me sia per un pensierino erotico ma anche per altri ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 19 gennaio 2022)colpisce ancora: dopo aver attirato nell’ordine le attenzioni di Amedeo Goria, Manuel Bortuzzo, Alessandro Basciano e ovviamente Alex Belli, che per lei ha anche messo in discussione il rapporto con la moglie Delia Duran, la bella influencer italo-americana è riuscita a conquistare un altro personaggio molto influente nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Stiamo parlando di, che già in una puntata di qualche tempo fa aveva confessato ad Alfonso Signorini che “gli piacciono le stronze” e che dunque la sua preferita tra le donne della Casa era. Stavolta però il nipote di Costantino della Gherardesca è stato più esplicito e confidandosi con l’amico Giucas Casella hato: “Chi midi più? Secondo me sia per un pensierino erotico ma anche per altri ...

