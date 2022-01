Ericsson porta Apple in tribunale | Sta producendo terminali 5G senza pagare la licenza

Advertising

Digital_Day : Nuova baruffa sulle tariffe dei brevetti per il 5G tra Apple ed Ericsson -

Ultime Notizie dalla rete : Ericsson porta

DDay.it - Digital Day

Applein tribunale: 'maniere forti' per licenze su brevetti essenziali 15 Apple 21 Dic... ma anche con i vari SonyXperia X1 oppure Motorola Milestone , ma vendevano molto anche ... Completano il quadro l ormai scomparso altrove jack da 3,5 mm, nfc e doppiausb type - c , ...Il mancato rinnovo dell’accordo ha portato Ericsson a citare in giudizio Apple. Alla base del contendere le licenze d’uso FRAND per la tecnologia 5G. Apple sostiene che le richieste di Ericsson sono t ...Ericcson presenta una nuova causa contro Apple per la violazione di brevetti riguardanti sue tecnologie utilizzate in prodotti come l'iPhone.