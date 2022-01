Covid, nel mondo 5,5 milioni di morti. 'Ma potrebbero essere il quadruplo di quelli ufficiali' (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I conteggi ufficiali sono sbagliati: il bilancio complessivo reale delle vittime del è con ogni probabilità superiore a quello comunicato. Lo sostiene un lungo approfondimento su che ricorda come il ... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I conteggisono sbagliati: il bilancio complessivo reale delle vittime del è con ogni probabilità superiore a quello comunicato. Lo sostiene un lungo approfondimento su che ricorda come il ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, reparti in affanno, liste di attesa fino a 12 mesi e interventi rinviati. Nel Lazio la quarta ondata manda i… - Agenzia_Ansa : L'Italia è al terzo posto a livello europeo e undicesima a livello mondiale nel numero di dosi di vaccino anti Covi… - fanpage : Quattro pazienti positivi al Covid-19 ricoverati al pronto soccorso sono morti nel giro di tre giorni in attesa che… - silvanss3r : Guarito a casa dal covid , il famoso green pass simbolo della #DittaturaSanitaria e arrivato, per essere LIBERO… - Napalm51 : RT @flayawa: In Italia vengono ANCORA conteggiate come decedute a causa Covid anche le persone positive al tampone,ma morte per altra causa… -