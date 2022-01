Cosa ha rivelato l’autopsia della bimba morta precipitata da un balcone a Torino (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Gli esami autoptici effettuati sul corpo della piccola Fatima, la piccola morta dopo esser caduta dal balcone della palazzina di via Milano a Torino, hanno dato delle indicazioni solo parziali. Sulla bambina, che aveva solo tre anni, non sono state trovate delle ferite pregresse. Ora, però, occorrerà procedere con una perizia cinetica per stabilire se la piccola sia realmente caduta dalle mani del patrigno – come sostiene lo stesso uomo accusato e in stato di fermo -, oppure sia stata lanciata dal quarto piano di quello stabile nel pieno centro del capoluogo piemontese. Fatima, Cosa dice l’autopsia sulla bimba morta precipitata a Torino Perché una Cosa sembra essere certa. Il la ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Gli esami autoptici effettuati sul corpopiccola Fatima, la piccoladopo esser caduta dalpalazzina di via Milano a, hanno dato delle indicazioni solo parziali. Sulla bambina, che aveva solo tre anni, non sono state trovate delle ferite pregresse. Ora, però, occorrerà procedere con una perizia cinetica per stabilire se la piccola sia realmente caduta dalle mani del patrigno – come sostiene lo stesso uomo accusato e in stato di fermo -, oppure sia stata lanciata dal quarto piano di quello stabile nel pieno centro del capoluogo piemontese. Fatima,dicesullaPerché unasembra essere certa. Il la ...

