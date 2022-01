Come suona Lupin, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lupin è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, che anticipa l'album Space Cowboy in uscita il prossimo 4 marzo e che segue la fortunata La stagione del cancro e del leone. Il motivetto, che lo stesso autore di Magari no , Ma lo vuoi capire? e Non avere paura accenna nell'intro è sorretto principalmente da voce, pianoforte e la narrazione di qualcosa di diverso dalle precedenti vacanze in montagna o di una calda estate al mare da attendere trepidantemente. Qui, Come nello stile de I nostri Anni o Milano Roma o Questa nostra stupida canzone d'amore, il racconto è di un piccolo evento, ma quotidiano. Quasi una celebrazione di quel piccolo mondo antico che Paradiso odia quando lo atterrisce per un momento e ama quando sa successivamente quietarlo. Questa ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 19 gennaio 2022)è ildi, che anticipa l'album Space Cowboy in uscita il prossimo 4 marzo e che segue la fortunata La stagione del cancro e del leone. Il motivetto, che lo stesso autore di Magari no , Ma lo vuoi capire? e Non avere paura accenna nell'intro è sorretto principalmente da voce, pianoforte e la narrazione di qualcosa di diverso dalle precedenti vacanze in montagna o di una calda estate al mare da attendere trepidantemente. Qui,nello stile de I nostri Anni o Milano Roma o Questa nostra stupida canzone d'amore, il racconto è di un piccolo evento, ma quotidiano. Quasi una celebrazione di quel piccolo mondo antico cheodia quando lo atterrisce per un momento e ama quando sa successivamente quietarlo. Questa ...

Steve Vai: "Nessuno suona come Yngwie Malmsteen"

Tommaso Paradiso torna con il nuovo singolo «Lupin»: ecco come suona

