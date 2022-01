Chiara Ferragni e Fedez | cena romantica e finale a sorpresa con gioiello da capogiro

Advertising

La Procura di Roma ha rinviato a giudizio il Presidente del Codacons, Carlo Rienzi, per aver 'offeso la reputazione' di Fedez e della moglie, dipingendo i due come 'ignoranti, delinquenti, approfittatori' e sostenendo, tra le altre cose, che i Ferragnez 'sfruttino' le foto dei loro bambini con le magliette delle griffes che ...Su Tvblog si parla anche die addirittura della presenza di Amadeus , fresco di Festival e 'padrino' dei Måneskin. Tra questi ad oggi l'unico ad essersi sbilanciato è Mika. Il ...La replica del Codacons non tarda ad arrivare: 'Siamo molto preoccupati che davanti al turpiloquio imperante sui social e sui media in generale, la Procura ritenga utile rinviare a giudizio il preside ...Altro che coppia in crisi. Chiara Ferragni e Fedez mettono a tacere tutte le voci che, dopo il lungo silenzio sui social del cantante, li volevano sull'orlo della separazione.