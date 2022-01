Car Sharing - Share Now, nel 2021 raggiunti i 3,4 milioni di utenti in Europa (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Share Now, operatore leader sul mercato europeo di car Sharing a flusso libero, nato da una joint venture tra BMW e Daimler, ha diffuso i dati relativi al 2021, che segnano l'ulteriore espansione nel Vecchio Continente e anche nel nostro Paese. Gli utenti, distribuiti nelle 16 città europee in cui opera, hanno raggiunto quota 3,4 milioni. Solo nell'ultimo anno, sono state quasi 540.000 le nuove registrazioni al servizio, con una crescita del 30% in più rispetto all'anno precedente. Nonostante il Covid-19. "Sebbene il 2021 sia stato ancora segnato dagli impatti della pandemia, abbiamo ottenuto ottimi risultati, concentrandoci sul rafforzamento del nostro prodotto e sulla soddisfazione delle nuove esigenze di mobilità degli utenti", ha dichiarato il ceo della compagnia, ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 19 gennaio 2022)Now, operatore leader sul mercato europeo di cara flusso libero, nato da una joint venture tra BMW e Daimler, ha diffuso i dati relativi al, che segnano l'ulteriore espansione nel Vecchio Continente e anche nel nostro Paese. Gli, distribuiti nelle 16 città europee in cui opera, hanno raggiunto quota 3,4. Solo nell'ultimo anno, sono state quasi 540.000 le nuove registrazioni al servizio, con una crescita del 30% in più rispetto all'anno precedente. Nonostante il Covid-19. "Sebbene ilsia stato ancora segnato dagli impatti della pandemia, abbiamo ottenuto ottimi risultati, concentrandoci sul rafforzamento del nostro prodotto e sulla soddisfazione delle nuove esigenze di mobilità degli", ha dichiarato il ceo della compagnia, ...

