SkySport : JUVENTUS-SAMPDORIA 4-1 Risultato finale ? ? #Cuadrado (25') ? #Rugani (52') ? #Conti (63') ? #Dybala (67') ?… - sportmediaset : #Juventus, Landucci: 'Siamo stati bravi, l'atteggiamento è quello giusto'. #SportMediaset - SkySport : Coppa di Germania, Borussia Dortmund fuori agli ottavi: fa festa il St. Pauli #SkySport #StPauli #BVB - Luxgraph : Lecce, Baroni: 'Contro la Roma con coraggio' - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Coppa Italia. Baroni'Un Lecce coraggioso contro una grande Roma' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Coppa

Serra messo a riposo Adesso cosa accadrà? Serra oggi è confermato al Var in Sassuolo - Cagliari diItalia, era una designazione già fatta. Poi, avrà un periodo di riposo. Quanto sarà lungo lo ...Così il tecnico del Lecce, Marco Baroni, alla vigilia dell'ottavo di finale diItalia in casa della Roma di Josè Mourinho. "Ho chiesto alla squadra una partita di coraggio, non dobbiamo avere ...Il Cagliari annuncia le positività di due giocatori al Covid-19: si tratta di Alessio Cragno e Alessandro Deiola Il Covid continua a far tremare la Serie A. Oggi, a pochissime ore dal match di Coppa I ...Una gara di spessore attende negli ottavi di Coppa Italia il Lecce. La formazione allenata da mister Marco Baroni sarà attesa domani sera all'Olimpico.