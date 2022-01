Auriemma: “Il Napoli ha un fuoriclasse, Spalletti ci deve lavorare” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Raffaele Auriemma ha parlato del Napoli durante il programma ‘Si Gonfia la Rete’ su Tele A, secondo il giornalista nella rosa azzurra c’è un giocatore che ha un valore assoluto, ed è Eljif Elmas. Il macedone sta diventando sempre più importante per manovra del Napoli, giocando al posto di Insigne ha trovato continuità e con il Bologna ha firmato anche l’assist per il primo gol di Lozano. Elmas con Spalletti sembra stia trovano definitivamente la consacrazione che cercava da tempo. Napoli scatenato: offerta per Tagliafico, punta Nandez. “Secondo il mio punto di vista il Napoli ha un fuoriclasse ed è Elmas. Sono assolutamente convinto che il macedone ha ancora dei margini di miglioramento. Ha delle qualità uniche che gli danno la possibilità di crescere ulteriormente, ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Raffaeleha parlato deldurante il programma ‘Si Gonfia la Rete’ su Tele A, secondo il giornalista nella rosa azzurra c’è un giocatore che ha un valore assoluto, ed è Eljif Elmas. Il macedone sta diventando sempre più importante per manovra del, giocando al posto di Insigne ha trovato continuità e con il Bologna ha firmato anche l’assist per il primo gol di Lozano. Elmas consembra stia trovano definitivamente la consacrazione che cercava da tempo.scatenato: offerta per Tagliafico, punta Nandez. “Secondo il mio punto di vista ilha uned è Elmas. Sono assolutamente convinto che il macedone ha ancora dei margini di miglioramento. Ha delle qualità uniche che gli danno la possibilità di crescere ulteriormente, ...

