Arriva il Dpcm con le nuove regole. Stabilirà dove si potrà accedere solo con il Super Green Pass. Costa: “Il sistema dei colori non ha più senso. Resti solo la zona rossa” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È prevista a breve la firma del premier Mario Draghi al nuovo Dpcm che Stabilirà dove si potrà accedere solo con il Super Green Pass. Al momento sembra che il governo abbia trovato l’intesa sui negozi dove dal primo febbraio si potrà entrare ancora senza dover esibire alcuna certificazione Dopo l’ultimo decreto del 5 gennaio scorso, i ministeri competenti stanno lavorando infatti alla lista degli esercizi commerciali dove non servirà il lasciaPassare. BRACCIO DI FERRO. È ancora incertezza invece su edicole e tabaccai. A mettere i paletti è stata ancora una volta la Lega, nella persona del ministro Giancarlo Giorgetti. Se i ministeri ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È prevista a breve la firma del premier Mario Draghi al nuovochesicon il. Al momento sembra che il governo abbia trovato l’intesa sui negozidal primo febbraio sientrare ancora senzar esibire alcuna certificazione Dopo l’ultimo decreto del 5 gennaio scorso, i ministeri competenti stanno lavorando infatti alla lista degli esercizi commercialinon servirà il lasciaare. BRACCIO DI FERRO. È ancora incertezza invece su edicole e tabaccai. A mettere i paletti è stata ancora una volta la Lega, nella persona del ministro Giancarlo Giorgetti. Se i ministeri ...

