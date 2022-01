WindTre lancia la nuova Family Limited Edition, con minuti e giga illimitati e 200 SMS a soli €6,99 / mese (Di martedì 18 gennaio 2022) C’è una nuova interessante tariffa proposta dalla compagnia telefonica WindTre, che comprende tutto in versione illimitata con l’aggiunta di tanti giga per navigare in rete, ad un prezzo decisamente allettante. Promo WindTre, 18/1/2022 – Computermagazine.itLa nuova promo è stata lanciata nella giornata di ieri, lunedì 17 gennaio 2022, e si chiama Family Limited Edition. La prima cosa da sapere è che questa promo è attivabile solo per delle Sim in aggiunta da abbinare ad un’offerta mobile già sottoscritta, per un totale di 3 nuove sim). Si tratta quindi di un’offerta riservata a coloro che hanno già una rete fissa attiva o in attivazione, e che sulle stessa hanno anche una sim mobile anch’essa già attiva. Promo ... Leggi su computermagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) C’è unainteressante tariffa proposta dalla compagnia telefonica, che comprende tutto in versione illimitata con l’aggiunta di tantiper navigare in rete, ad un prezzo decisamente allettante. Promo, 18/1/2022 – Computermagazine.itLapromo è statata nella giornata di ieri, lunedì 17 gennaio 2022, e si chiama. La prima cosa da sapere è che questa promo è attivabile solo per delle Sim in aggiunta da abbinare ad un’offerta mobile già sottoscritta, per un totale di 3 nuove sim). Si tratta quindi di un’offerta riservata a coloro che hanno già una rete fissa attiva o in attivazione, e che sulle stessa hanno anche una sim mobile anch’essa già attiva. Promo ...

