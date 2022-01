Volley | Indre Sorokaite lascia Firenze e si accasa a Scandicci | trasferimento a metà stagione

Leggi su oasport

(Di martedì 18 gennaio 2022)hatoe si èta a. Untutto toscano, ain corso, per l’attaccante della Nazionale Italiana. La 33enne, che può giocare sia come schiacciatrice che come opposto, non è più una giocatrice del Bisonte e, contestualmente, si èta alla corte di Massimo Barbolini: un movimento di mercato inconsueto, a maggiore ragione perché siamo parlando di un’atleta di vertice., Marco Bonitta nuovo CT della Slovenia femminile: 20 anni fa il trionfo Mondiale con l’Italiasi era distinta nella prima parte di, mettendo a segno 138 punti in undici partite disputate in Serie A1 e ...