VALORANT, ufficiale il roster di 100 Thieves: ci sono due volti nuovi (Di martedì 18 gennaio 2022) 100 Thieves ha ufficialmente rivelato il suo roster in vista della nuova stagione di VALORANT. Quando mancano meno di due settimane all’inizio delle qualificazioni aperte NA VCT siamo finalmente in grado di conoscere tutti i membri del team di 100T per il 2022. I nuovi volti sono Adam “ec1s” Eccles e Hunter “BabyJ” Schline, che vanno ad unirsi a Ethan Arnold, Spencer “Hiko” Martin e Peter “Asuna” Mazuryk, tutti e tre confermati dalla scorsa stagione. Ec1s assumerà il ruolo di protagonista nel gioco: lui e BabyJ saranno rispettivamente controller e sentinella. Hiko, Ethan e Asuna manterranno quasi certamente i loro ruoli di Sova principale, Skye principale e duellante principale. Our time is now. #100T VALORANT 2022. pic.twitter.com/aIMJY0N08a — 100 ... Leggi su esports247 (Di martedì 18 gennaio 2022) 100ha ufficialmente rivelato il suoin vista della nuova stagione di. Quando mancano meno di due settimane all’inizio delle qualificazioni aperte NA VCT siamo finalmente in grado di conoscere tutti i membri del team di 100T per il 2022. IAdam “ec1s” Eccles e Hunter “BabyJ” Schline, che vanno ad unirsi a Ethan Arnold, Spencer “Hiko” Martin e Peter “Asuna” Mazuryk, tutti e tre confermati dalla scorsa stagione. Ec1s assumerà il ruolo di protagonista nel gioco: lui e BabyJ saranno rispettivamente controller e sentinella. Hiko, Ethan e Asuna manterranno quasi certamente i loro ruoli di Sova principale, Skye principale e duellante principale. Our time is now. #100T2022. pic.twitter.com/aIMJY0N08a — 100 ...

