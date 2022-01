“Ubbidientissimi? Sono cogl***i!” | Barbara Palombelli scatena la bufera in diretta | reazione shock

Leggi su specialmag

(Di martedì 18 gennaio 2022) Momenti di tensione quelli vissuti ieri daa Stasera Italia. Le sue paroleno unafolle, tutto in: parole che fanno infuriare (Mediaset Infinity)Il programma della sera di Rete4 diè al centro delle critiche. La conduttrice, infatti, ha pronunciato parole che hannoto una vera e propriaine sul web. Il tema è sempre quello: la pandemia e i contagi da Covid-19. Durissimacontro di lei proprio nelle ore in cui era inTV: per ora nessuna replica da parte della conduttrice, che sicuramente accuserà il colpo. Leggi anche >>> ...