Turchia e Albania firmano nuovi accordi

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il presidente dellaRecep Tayyip Erdogan si è recato in, dove insieme al presidente dell’Edi Rama ha firmato settein diversi settori. Durante la visita i leader hanno anche discusso di tutti gli aspetti del partenariato strategico tra. Erdogan in visita inmentre crescono i problemi

Ultime Notizie dalla rete : Turchia Albania

La visita in Albania si è trasformata in una celebrazione del neo sultano che ha inaugurato i 522 nuovi appartamenti costruiti in dono dalla Turchia dopo il terremoto che ha colpito l'Albania nel ... Tirana, 17 gen 17:58 - La lingua albanese sarà un insegnamento che si potrà scegliere nelle scuole della Turchia. Lo ha annunciato il premier albanese, Edi Rama,... Sono sette gli accordi di cooperazione legale, strategica e culturale, fra cui un memorandum d'intesa sulla cooperazione fra le forze dell'ordine dei due Paesi, siglati il 17 gennaio tra il governo al ...