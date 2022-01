Tifone Filippine | Papa Francesco dona 100 000 euro per le popolazioni colpite

(Di martedì 18 gennaio 2022) In collaborazione con la Nunziatura Apostolica nelle, tale somma verra' inviata alla Chiesa locale e destinata alle diocesi maggiormente toccate dalla calamita' per essere impiegata in opere di assistenza. L'articolo proviene da Firenze Post.

In collaborazione con la Nunziatura Apostolica nelle Filippine, tale somma verra' inviata alla Chiesa locale e destinata alle diocesi maggiormente toccate dalla calamita' per essere impiegata in opere ...A seguito del tifone Rai che ha raggiunto con straordinaria veemenza le Filippine, colpendo – secondo fonti delle Nazioni Unite – circa 8 milioni di persone in 11 regioni, e causando ingenti danni mat ...