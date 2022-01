Tare contro la stampa: «Rispettateci! Fate disinformazione sul mercato» (Di martedì 18 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del dirigente della Lazio Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Mediaset nel pre-partita di Lazio-Udinese. Le sue parole: SFOGO – «Dovete portarci rispetto come facciamo noi con voi. Noi abbiamo dei problemi da risolvere e dopo averle risolte dobbiamo fare delle cose in entrata» . MURIQI – «Su Muriqi non c’è nulla, la trattativa col CSKA Moscia non c’è nulla, sappiamo cosa dobbiamo fare in condivisione con l’allenatore, per chi vuole fare disinformazione si raccontano cose che non esistono» . mercato – «Noi abbiamo problemi con l’indice di liquidità, una volta risolti questi problemi dobbiamo cercare di porTare giocatori che aiutano la squadra e Sarri» . RINNOVO SARRI – «Il rinnovo di Sarri con la Lazio è vicino» . L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del dirigente della Lazio Igli, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Mediaset nel pre-partita di Lazio-Udinese. Le sue parole: SFOGO – «Dovete portarci rispetto come facciamo noi con voi. Noi abbiamo dei problemi da risolvere e dopo averle risolte dobbiamo fare delle cose in entrata» . MURIQI – «Su Muriqi non c’è nulla, la trattativa col CSKA Moscia non c’è nulla, sappiamo cosa dobbiamo fare in condivisione con l’allenatore, per chi vuole faresi raccontano cose che non esistono» .– «Noi abbiamo problemi con l’indice di liquidità, una volta risolti questi problemi dobbiamo cercare di porgiocatori che aiutano la squadra e Sarri» . RINNOVO SARRI – «Il rinnovo di Sarri con la Lazio è vicino» . L'articolo proviene da Calcio News 24.

