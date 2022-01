Taglio delle corse festive, i sindacati: “Cattive condizioni lavorative”. Arriva: “Carenze strutturali” (Di martedì 18 gennaio 2022) Bergamo. Botta e risposta tra sindacati e la società Arriva Italia dopo l’annuncio del Taglio di alcune corse nei giorni festivi per carenza di personale. “L’azienda parla di assenteismo, ricollegando le cause dell’assenza e della carenza del personale addetto alla guida a numerosi periodi di malattia e ad altre concause legate al Covid-19” scrivono in una nota Aniello Sudrio di Filt-Cgil, Pasquale Salvatore di Fit-Cisl, Giacomo Ricciardi di UilTrasporti-Uil, Marco Peroli di Faisa-Cisal e Luigi Dionisio di Ugl-Fna di Bergamo. “Certo, il Covid ha pesato. Eppure, tra i lavoratori, è risaputo che la scarsa reperibilità di autisti da parte del Gruppo Arriva è legata alle condizioni lavorative a cui il personale è assoggettato: lunghi ‘nastri’ lavorativi (cioè un impegno di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 gennaio 2022) Bergamo. Botta e risposta trae la societàItalia dopo l’annuncio deldi alcunenei giorni festivi per carenza di personale. “L’azienda parla di assenteismo, ricollegando le cause dell’assenza e della carenza del personale addetto alla guida a numerosi periodi di malattia e ad altre concause legate al Covid-19” scrivono in una nota Aniello Sudrio di Filt-Cgil, Pasquale Salvatore di Fit-Cisl, Giacomo Ricciardi di UilTrasporti-Uil, Marco Peroli di Faisa-Cisal e Luigi Dionisio di Ugl-Fna di Bergamo. “Certo, il Covid ha pesato. Eppure, tra i lavoratori, è risaputo che la scarsa reperibilità di autisti da parte del Gruppoè legata allea cui il personale è assoggettato: lunghi ‘nastri’ lavorativi (cioè un impegno di ...

