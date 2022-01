Sulle regole di voto per il Colle non tira aria di unità nazionale (Di martedì 18 gennaio 2022) Se non si riesce a trovare un accordo Sulle modalità per votare, in tempi di Covid, sarà difficile immaginare una rapida intesa sul nome per il Quirinale. Il barometro è quello di una giornata tesa, tra dibattiti giuridici e pallottoliere da aggiornare in base ai contagi in un clima denso di veleni e sospetti per quella che, solo in apparenza, è una questione tecnica e regolamentare. Di mezzo c’è una battaglia tutta politica, numeri preziosi per eleggere il nuovo capo dello Stato. Il centrodestra compatto, con qualche esponente del Movimento 5 Stelle (come il viceministro della Salute Sileri) e la sponda di Italia Viva, chiede di dare la possibilità di voto anche ai positivi, con alcuni interventi ad hoc. Ma sbatte contro il muro eretto da Pd e Leu, che non vogliono saperne di modificare le norme. E per cambiare le cose bisogna trovare un ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 gennaio 2022) Se non si riesce a trovare un accordomodalità per votare, in tempi di Covid, sarà difficile immaginare una rapida intesa sul nome per il Quirinale. Il barometro è quello di una giornata tesa, tra dibattiti giuridici e pallottoliere da aggiornare in base ai contagi in un clima denso di veleni e sospetti per quella che, solo in apparenza, è una questione tecnica e regolamentare. Di mezzo c’è una battaglia tutta politica, numeri preziosi per eleggere il nuovo capo dello Stato. Il centrodestra compatto, con qualche esponente del Movimento 5 Stelle (come il viceministro della Salute Sileri) e la sponda di Italia Viva, chiede di dare la possibilità dianche ai positivi, con alcuni interventi ad hoc. Ma sbatte contro il muro eretto da Pd e Leu, che non vogliono saperne di modificare le norme. E per cambiare le cose bisogna trovare un ...

