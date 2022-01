SPECIALE LOCAZIONI BOLOGNA

Leggi su cityroma

(Di martedì 18 gennaio 2022) – 18.01.2022 – Alta la percentuale di contratti da parte di lavoratori trasferisti Le analisi condotte dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa registrano canoni di locazione in diminuzione anella prima parte del 2021: -0,3% per i monolocali, -1,8% per i bilocali e -0,8% per i trilocali. Positivo l’andamento dei canoni di locazione nella macroarea di San Donato-San Vitale in seguito all’andamento dei quartieri di Ospedale e Mengoli che sentono l’influenza del vicino “Ospedale Maggiore” che determina una buona domanda di immobili in affitto. Calano i valori nelle zone centrali dove invece si è fatta sentire sia la minore presenza degli studenti sebbene da giugno avessero ripreso la ricerca ma soprattutto ha inciso la maggiore offerta di immobili sul mercato in seguito all’immissione delle abitazioni che erano prima sul segmento turistico. Calo dei valori più ...