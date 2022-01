Single ma non troppo: trama e cast del film in onda il 19 gennaio 2022 (Di martedì 18 gennaio 2022) Per la serata del 19 gennaio 2022, Rai Uno proporrà una divertentissima commedia con protagonista Dakota Johnson, ovvero Single, ma non troppo dove la protagonista vivrà incredibili avventure nella movimentata città di New York insieme alla sua amica e collega Robin. Single, ma non troppo: trama del film in onda il 19 gennaio 2022 su Rai Uno Alice, dopo un lunghissimo fidanzamento con Josh, deciderà di prendersi una pausa di riflessione e si preparerà a partire per New York dove vive sua sorella Meg. La giovane, una volta arrivata in città, inizierà a lavorare in uno studio legale come assistente e diventerà molto amica di Robin, una sua collega un po' pazzerella che la porterà a partecipare a feste e ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 18 gennaio 2022) Per la serata del 19, Rai Uno proporrà una divertentissima commedia con protagonista Dakota Johnson, ovvero, ma nondove la protagonista vivrà incredibili avventure nella movimentata città di New York insieme alla sua amica e collega Robin., ma nondelinil 19su Rai Uno Alice, dopo un lunghissimo fidanzamento con Josh, deciderà di prendersi una pausa di riflessione e si preparerà a partire per New York dove vive sua sorella Meg. La giovane, una volta arrivata in città, inizierà a lavorare in uno studio legale come assistente e diventerà molto amica di Robin, una sua collega un po' pazzerella che la porterà a partecipare a feste e ...

