"Sì, Belen lo sta facendo": così l'argentina stravolge la sua vita, la conferma dal paparazzo (Di martedì 18 gennaio 2022) Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, diceva Antonello Venditti. E a quanto pare aveva ragione: ora il gossip su Belen e Stefano De Martino si riaccende. I due, che sono stati sposati ed hanno un figlio di nome Santiago, potrebbero essersi riavvicinati (dopo un altro ritorno di fiamma un paio di anni fa). Andiamo per gradi. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati "pizzicati" insieme in aeroporto: lui la attendeva al gate, lei tornava da un viaggio all'estero con un'amica. Di Spinalbese, il papà di Lune Marì, nessuna traccia. Pare che i due si siano mollati e, quindi, torna De Martino. A Mattino 5 parla Andrea Franco Alajmo, uno degli ospiti di Federica Panicucci, che sgancia la bomba di gossip. “La nostra Belen Rodriguez ha ricominciato a frequentarsi con il suo ex marito Stefano De ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, diceva Antonello Venditti. E a quanto pare aveva ragione: ora il gossip sue Stefano De Martino si riaccende. I due, che sono stati sposati ed hanno un figlio di nome Santiago, potrebbero essersi riavvicinati (dopo un altro ritorno di fiamma un paio di anni fa). Andiamo per gradi.Rodriguez e Stefano De Martino sono stati "pizzicati" insieme in aeroporto: lui la attendeva al gate, lei tornava da un viaggio all'estero con un'amica. Di Spinalbese, il papà di Lune Marì, nessuna traccia. Pare che i due si siano mollati e, quindi, torna De Martino. A Mattino 5 parla Andrea Franco Alajmo, uno degli ospiti di Federica Panicucci, che sgancia la bomba di gossip. “La nostraRodriguez ha ricominciato a frequentarsi con il suo ex marito Stefano De ...

