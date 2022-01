Royal Family, la vita del principe Harry è a rischio: arriva il comunicato ufficiale (Di martedì 18 gennaio 2022) Il principe Harry e sua moglie Meghan sarebbere in pericolo se tornano nel Regno Unito. Ecco la dichiarazione ufficiale degli avvocati del principe. Il principe Harry ha sposato l’allora attrice Meghan Markle nel 2018 e da allora hanno sempre fatto parlare di loro. I due hanno avuto due figli, Archie e Lilibeth Diana nel frattempo e si sono trasferiti in California rinunciando agli onori e oneri della Famiglia Reale per vivere la loro vita lontano dai riflettori. Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle, Duchi di Sussex – Foto presa dal profilo Instagram dei DuchiLa coppia ha rilasciato l’anno scorso un’intervista che ha fatto molto discutere in cui si accennava ai motivi che hanno spinto a lasciare il Regno ... Leggi su topicnews (Di martedì 18 gennaio 2022) Ile sua moglie Meghan sarebbere in pericolo se tornano nel Regno Unito. Ecco la dichiarazionedegli avvocati del. Ilha sposato l’allora attrice Meghan Markle nel 2018 e da allora hanno sempre fatto parlare di loro. I due hanno avuto due figli, Archie e Lilibeth Diana nel frattempo e si sono trasferiti in California rinunciando agli onori e oneri della Famiglia Reale per vivere la lorolontano dai riflettori. Ile sua moglie Meghan Markle, Duchi di Sussex – Foto presa dal profilo Instagram dei DuchiLa coppia ha rilasciato l’anno scorso un’intervista che ha fatto molto discutere in cui si accennava ai motivi che hanno spinto a lasciare il Regno ...

