Rientro a scuola, i presidi: “Le classi in Dad sono circa il 50%”. Bianchi: “I numeri ufficiali li diamo noi. Li stiamo elaborando” (Di martedì 18 gennaio 2022) I numeri delle classi in didattica a distanza o in didattica digitale integrata sono al centro delle attenzioni di questo Rientro in classe. A proporre una nuova stima è l'associazione nazionale presidi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 gennaio 2022) Idellein didattica a distanza o in didattica digitale integrataal centro delle attenzioni di questoin classe. A proporre una nuova stima è l'associazione nazionale. L'articolo .

Advertising

alfre_i : RT @VivianaVivarel1: Genitori disperati perché una ragazzina di 14 anni non fa rientro a casa dopo la scuola. Finalmente riescono a rintrac… - Namozne : RT @VivianaVivarel1: Genitori disperati perché una ragazzina di 14 anni non fa rientro a casa dopo la scuola. Finalmente riescono a rintrac… - sicampeggia : RT @VivianaVivarel1: Genitori disperati perché una ragazzina di 14 anni non fa rientro a casa dopo la scuola. Finalmente riescono a rintrac… - phildancefc : RT @VivianaVivarel1: Genitori disperati perché una ragazzina di 14 anni non fa rientro a casa dopo la scuola. Finalmente riescono a rintrac… - Marceli91113868 : RT @VivianaVivarel1: Genitori disperati perché una ragazzina di 14 anni non fa rientro a casa dopo la scuola. Finalmente riescono a rintrac… -