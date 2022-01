(Di martedì 18 gennaio 2022) E' di 14 uccisi il bilancio, non verificabile in maniera indipendente, delsulla capitaleita, in mano agli insorti Huthi. Lo riferiscono fonti di stampa citate ...

Advertising

fisco24_info : Raid dell'aviazione saudita a Sanaa nello Yemen, 14 morti: All'indomani dell'attacco aereo dei ribelli Huthi su Abu… - Simla__28 : RT @fulvio_oscar: L VATICANO E' FINITO! I raid vaticani che sono iniziati a metà del 2019 sono stati un precursore dell'operazione Defender… - JackBurton_79 : @scag1io @ITSquOd Poi abbiamo fatto un upgrade di distribuzione, e durante l'upgrade ci siamo accorti che un disco… - literalbepi : @simonesacq @puparulepatan Una scritta degli ultras dell'SS Matera Calcio / Dopo il raid aereo americano su Bengasi… - CorriereUniv : Blitz degli studenti del #movimento #LaLupa davanti alla sede dell'Ufficio scolastico regionale del #Lazio. Vernice… -

Ultime Notizie dalla rete : Raid dell

Agenzia ANSA

E' di 14 uccisi il bilancio, non verificabile in maniera indipendente, del'aviazione saudita sulla capitale yemenita Sanaa, in mano agli insorti Huthi. Lo riferiscono fonti di stampa citate dalle tv panarabe. Questa notizia giunge all'indomani degli attacchi aerei ......nel deserto'Arabia Saudita, il tutto nascosto sotto una carrozzeria che ha fatto della leggerezza il suo punto di forza. Una rivoluzione, quella di Audi, che segnerà il futuro dei rallye ...Loikaw (Agenzia Fides) - Tre morti e sette feriti, tutti cattolici, tanto terrore e pianto seminati: è il bilancio del raid aereo che l'esercito birmano , "Tatmadaw", ha lanciato nelle prime ore del 1 ...Nella notte ignoti hanno imbrattato le pareti dell’hub vaccinale di via Pitteri, a Milano, con una sostanza oleosa ...