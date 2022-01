Rai | firmato il Memorandum per garantire pari presenza di uomini e donne nei talk show

Advertising

europainitalia : Oggi alla sede Rai di Viale Mazzini @AParentiEU, la Presidente della Rai Marinella Soldi, il Ministro @elenabonetti… - DomitiaDomidia : RT @europainitalia: Oggi alla sede Rai di Viale Mazzini @AParentiEU, la Presidente della Rai Marinella Soldi, il Ministro @elenabonetti e l… - Raiofficialnews : RT @europainitalia: Oggi alla sede Rai di Viale Mazzini @AParentiEU, la Presidente della Rai Marinella Soldi, il Ministro @elenabonetti e l… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @europainitalia: Oggi alla sede Rai di Viale Mazzini @AParentiEU, la Presidente della Rai Marinella Soldi, il Ministro @elenabonetti e l… - il_letterino : RT @europainitalia: Oggi alla sede Rai di Viale Mazzini @AParentiEU, la Presidente della Rai Marinella Soldi, il Ministro @elenabonetti e l… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai firmato

Quali sono gli auspici delle stelle per loro? E quali sono i film diMovie più adatti ai loro segni zodiacali? Lo scopriamo in chiusura di puntata con l'Oroscopo del Cinema,da Simon & ...Il governatore Musumeci hal' ordinanza, "decorse inutilmente le 24 ore dall'ultimo appello al ministro della Salute Speranza, dopo quello del 5 gennaio al premier Draghi". Chi viaggia con un ...La presidente della Rai, Marinella Soldi, ha firmato un Memorandum di Intesa "No Women No Panel–Senza donne non se ne parla" che impegna l’azienda televisiva pubblica a inserire in maniera quanto più ...La presidente della Rai, Marinella Soldi, ha firmato il memorandum d’intesa per una rappresentazione paritaria ed equilibrata nelle attività di comunicazione ...